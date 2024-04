Novo trailer de Super Monkey Ball Banana Rumble destaca modo multiplayer Super Monkey Ball Banana Rumble está de volta com um novo trailer que coloca em destaque o modo multiplayer do jogo. Com gráficos...

Super Monkey Ball Banana Rumble está de volta com um novo trailer que coloca em destaque o modo multiplayer do jogo. Com gráficos renovados e muita diversão, os fãs da franquia podem esperar por horas de entretenimento garantido. O jogo promete trazer toda a nostalgia dos clássicos de Super Monkey Ball, mas com novidades que vão agradar tanto aos veteranos quanto aos novos jogadores.

