Novo trailer de Until Dawn revela data de lançamento para PS5 e PC Until Dawn, o aclamado jogo de suspense e terror, está prestes a ganhar uma nova versão para PS5 e PC. O novo trailer divulgado...

Alto contraste

A+

A-

Versão de Until Dawn

Until Dawn, o aclamado jogo de suspense e terror, está prestes a ganhar uma nova versão para PS5 e PC. O novo trailer divulgado revela detalhes empolgantes sobre a trama e aprimoramentos gráficos que os fãs podem esperar. Com uma atmosfera envolvente e escolhas que impactam diretamente o desenrolar da história, a chegada do jogo para as plataformas mais recentes promete reviver o medo e a tensão que conquistaram os jogadores na versão original.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• PlayStation mostra mais detalhes de Concord, novo game multiplayer

• Silent Hill 2 ganha data de lançamento e trailer inédito

• Veja o primeiro trailer de gameplay de Monster Hunter Wilds



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.