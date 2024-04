Novos personagens de Akira Toriyama em SAND LAND

Alto contraste

O jogo SAND LAND revelou novos personagens criados por Akira Toriyama, o renomado criador de Dragon Ball. Com um visual único e cheio de personalidade, esses novos personagens prometem trazer ainda mais profundidade e diversão para o universo do jogo. Além disso, a arte do jogo impressiona com sua qualidade e fidelidade ao estilo característico de Toriyama.

