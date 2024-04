Alto contraste

One Piece: Pirate Warriors 4 Legend Dawn One Piece: Pirate Warriors 4 Legend Dawn (O Vício - Games)

One Piece: Pirate Warriors 4 acaba de receber o novo DLC Legend Dawn, que já está disponível para os fãs do jogo. Com novas aventuras, personagens e desafios, os jogadores poderão mergulhar ainda mais fundo no universo de One Piece.

