Personagens de Baldur’s Gate 3: icônicos e memoráveis

Baldurs-Gate-3-Larian-Studios-próximo-jogo Baldurs-Gate-3-Larian-Studios-próximo-jogo (O Vício - Games)

Personagens de Baldur’s Gate 3 entraram para a lista de mais icônicos dos games de todos os tempos, conquistando fãs ao redor do mundo com suas histórias envolventes e personalidades marcantes. O jogo da Larian Studios tem cativado jogadores com sua narrativa rica e complexa, tornando cada personagem uma peça fundamental nesse universo fantástico.

