PlayStation Plus revela os jogos mais aguardados de abril de 2024

Alto contraste

A+

A-

PS Plus abril 2024 PS Plus abril 2024 (O Vício - Games)

A PlayStation Plus anunciou os jogos que estarão disponíveis para os assinantes no mês de abril de 2024. Com títulos aguardados e surpresas para os fãs, a seleção promete agradar a todos os gostos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• PlayStation Plus anuncia jogos de abril de 2024

• Nova atualização de Mortal Kombat 1 adiciona Janet Cage

• NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS ganhará segundo DLC

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.