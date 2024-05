PlayStation Showcase: Novidades confirmadas para o fim do ano De acordo com informações divulgadas, o PlayStation Showcase está confirmado para acontecer no fim do ano. A expectativa dos fãs...

Alto contraste

A+

A-

Showcase da Sony

De acordo com informações divulgadas, o PlayStation Showcase está confirmado para acontecer no fim do ano. A expectativa dos fãs da marca é grande para as novidades que serão apresentadas durante o evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• PlayStation Showcase acontecerá no fim do ano, diz site

• Próximo jogo da Toys for Bob será publicado pela Xbox

• Valorant | Riot Games se posiciona contra “jogadores tóxicos”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.