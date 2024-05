Pokémon GO presta homenagem à comunidade brasileira Pokémon GO está de volta com uma homenagem especial à comunidade brasileira. O jogo que conquistou fãs ao redor do mundo agora traz...

Pokémon GO está de volta com uma homenagem especial à comunidade brasileira. O jogo que conquistou fãs ao redor do mundo agora traz novidades exclusivas para os treinadores do Brasil. A atualização promete reacender a paixão dos jogadores e trazer ainda mais diversão para os fãs do game.

