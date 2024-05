Pokémon Legends: Z-A - Novas informações sobre o aguardado lançamento

O Vício |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Pokémon Legends ZA

Novas informações sobre o aguardado lançamento de Pokémon Legends: Z-A foram divulgadas recentemente. O jogo que tem gerado grande expectativa entre os fãs da franquia promete trazer inovações e surpresas para os jogadores. Com uma previsão de lançamento ainda distante, os detalhes revelados até o momento já são o suficiente para deixar os treinadores Pokémon ansiosos por mais novidades. Fique por dentro de todas as atualizações sobre Pokémon Legends: Z-A e prepare-se para embarcar em uma nova aventura no mundo dos monstrinhos de bolso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Activision anuncia criação de novo estúdio

• Pokémon Legends: Z-A continua distante do lançamento

• Ubisoft irá focar em jogos de mundo aberto e jogos como serviço



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.