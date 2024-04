Prince of Persia: Novo jogo pode ser anunciado em breve!

Prince of Persia na Ubisoft

De acordo com informações recentes, uma suposta data de anúncio do novo jogo Prince of Persia foi revelada. A expectativa dos fãs está alta para descobrir mais detalhes sobre essa aguardada continuação da franquia.

