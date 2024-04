Remake do Max Payne se aproxima da fase de produção completa na Remedy O aguardado remake dos jogos Max Payne 1&2 está cada vez mais próximo de atingir a fase de produção completa na Remedy. Com gráficos...

Alto contraste

A+

A-

Remake do Max Payne

O aguardado remake dos jogos Max Payne 1&2 está cada vez mais próximo de atingir a fase de produção completa na Remedy. Com gráficos aprimorados e novas mecânicas, os fãs da franquia estão ansiosos para reviver as aventuras do icônico detetive Max Payne.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Max Payne 1&2 Remake se aproxima da fase de produção completa na Remedy

• SAND LAND ganha trailer inédito com elogios da crítica

• Palworld | Pocket Pair anuncia diversas novidades, incluindo novos Pals



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.