Resident Evil: A Franquia de Sucesso que Ultrapassa 154 Milhões de Unidades Vendidas

Resident Evil é uma franquia de jogos de grande sucesso que acaba de ultrapassar a marca impressionante de 154 milhões de unidades vendidas. Com uma legião de fãs ao redor do mundo, os jogos da série continuam a cativar novos públicos e a manter os antigos entusiastas entretidos com suas histórias envolventes e gameplay desafiador.

