Sea of Thieves: A nova experiência em alta velocidade no PlayStation 5

Alto contraste

A+

A-

Sea of Thieves Sea of Thieves (O Vício - Games)

Sea of Thieves alcança até 120FPS no PlayStation 5, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais imersiva e fluida para os jogadores. Com essa nova atualização, os gráficos e a jogabilidade atingem um novo nível de qualidade, elevando o patamar do jogo para os fãs da franquia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Sea of Thieves alcança até 120FPS no PlayStation 5

• V Rising supera 4 milhões de unidades vendidas desde lançamento

• Gears 6 terá grande salto de qualidade da nova geração, diz rumor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.