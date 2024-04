Silent Hill 2 | Revelada grande mudança em James Sunderland no aguardado remake O aguardado remake de Silent Hill 2 está dando o que falar! Um vazamento revelou uma grande mudança no personagem James Sunderland...

Alto contraste

A+

A-

O aguardado remake de Silent Hill 2 está dando o que falar! Um vazamento revelou uma grande mudança no personagem James Sunderland, deixando os fãs ansiosos para conferir de perto todas as novidades que estão por vir. A expectativa só aumenta para ver como essa alteração impactará a experiência dos jogadores neste clássico do survival horror.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Silent Hill 2 | Vazamento do remake revela grande mudança em James Sunderland

• Frostpunk 2 | Após lançamento do Beta, novo trailer destaca recepção positiva da crítica

• Tarisland | Novo MMORPG da Level Infinite inicia pré-registro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.