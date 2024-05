Sonic Mania Plus: Novidades na Netflix Sonic Mania Plus está disponível na Netflix e traz novidades incríveis para os fãs do ouriço azul. Com uma jogabilidade nostálgica...

Sonic Mania Plus está disponível na Netflix e traz novidades incríveis para os fãs do ouriço azul. Com uma jogabilidade nostálgica e gráficos renovados, o jogo promete conquistar tanto os saudosistas quanto os novos jogadores. Além disso, a versão disponível na plataforma de streaming conta com extras exclusivos que vão surpreender a todos. Prepare-se para embarcar em mais uma aventura eletrizante com Sonic e seus amigos!

