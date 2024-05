Sony anuncia novidades imperdíveis para os fãs de PlayStation A Sony acaba de anunciar os jogos que estarão disponíveis na PS Plus de junho, além do retorno do evento Days of Play. Com novidades...

A Sony acaba de anunciar os jogos que estarão disponíveis na PS Plus de junho, além do retorno do evento Days of Play. Com novidades imperdíveis para os fãs de PlayStation, a empresa promete surpreender os gamers com títulos incríveis e promoções especiais.

