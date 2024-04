 Star Wars | Jogo de estratégia da Bit Reactor continua em desenvolvimento

Alto contraste

Luke, Leia e Han, em Star Wars Uma Nova Esperança Luke, Leia e Han, em Star Wars Uma Nova Esperança (O Vício - Games)

Star Wars está de volta com um novo jogo de estratégia em desenvolvimento pela Bit Reactor. Com a promessa de trazer uma experiência imersiva e emocionante, os fãs da franquia podem esperar por muitas novidades e desafios pela frente. Acompanhe as últimas atualizações e prepare-se para mergulhar em uma galáxia muito, muito distante.

