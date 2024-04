Star Wars Outlaws anuncia trailer de história com pôster inédito

Trailer de Star Wars Outlaws Trailer de Star Wars Outlaws (O Vício - Games)

Star Wars Outlaws acaba de anunciar o lançamento do trailer de sua história, acompanhado de um pôster inédito. A novidade promete empolgar os fãs da franquia com mais uma aventura emocionante no universo de Star Wars.

