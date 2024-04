Star Wars Outlaws: Novidades sobre a nova classificação indicativa

Alto contraste

RPG de Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws recebeu uma nova classificação indicativa, trazendo novidades para os fãs do RPG. O jogo promete uma experiência imersiva no universo de Star Wars, com desafios e aventuras emocionantes. Além disso, a nova classificação indica possíveis mudanças na jogabilidade e conteúdo do game.

