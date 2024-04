Star Wars: The Old Republic surpreende com atualização recheada de novidades

Alto contraste

A+

A-

Star Wars: The Old Republic Star Wars: The Old Republic (O Vício - Games)

O universo de Star Wars: The Old Republic está prestes a receber uma atualização bombástica. Com o lançamento da versão 7.4.1, os fãs do jogo poderão desfrutar de uma série de novidades e surpresas que prometem deixar os jogadores ainda mais imersos nessa fantástica aventura.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Star Wars: The Old Republic revela novidades da atualização 7.4.1

• HAWKED chega aos consoles PlayStation e Xbox

• Xbox não tem a maior concentração de jogadores nos consoles, diz CEO

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.