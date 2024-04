Starfield revela equipe diversificada durante produção

Alto contraste

A+

A-

Starfield na Microsoft Starfield na Microsoft (O Vício - Games)

Durante a produção de Starfield, o diretor do jogo afirmou que a equipe por trás do projeto era repleta de diversidade. Essa diversidade foi um ponto importante para trazer diferentes perspectivas e experiências para o desenvolvimento do jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Starfield teve equipe repleta de diversidade, afirma diretor

• Paper Mario e Luigi’s Mansion 2 devem receber novidades em breve

• Microsoft anuncia console Xbox Series X temático de Bob Esponja

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.