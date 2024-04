Stellar Blade: Novidades incríveis após o lançamento!

Alto contraste

New Game+ de Stellar Blade New Game+ de Stellar Blade (O Vício - Games)

Stellar Blade terá New Game+ e skins gratuitas após o lançamento, trazendo ainda mais conteúdo para os fãs do jogo. Além disso, os jogadores poderão desfrutar de novas experiências e personalizações sem custo adicional. Essas adições prometem manter a comunidade engajada e entusiasmada com o universo de Stellar Blade.

