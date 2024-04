Stellar Blade: O fenômeno do PS5 que conquistou os jogadores Stellar Blade é o jogo de PS5 que tem conquistado os jogadores com sua incrível jogabilidade e gráficos impressionantes. Com a melhor...

Alto contraste

A+

A-

Stellar Blade é o jogo de PS5 que tem conquistado os jogadores com sua incrível jogabilidade e gráficos impressionantes. Com a melhor avaliação no Metacritic, o game tem se destacado no cenário dos jogos para a nova geração de consoles.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Stellar Blade é o jogo de PS5 com melhor avaliação dos jogadores no Metacritic

• GTA VI tem trailer oficial recriado com protagonistas de GTA V

• Star Wars: Hunters ganha data de lançamento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.