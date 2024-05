Stellar Blade: O Sucesso nas Lojas Japonesas Stellar Blade teria esgotado nas principais lojas do Japão, mostrando o grande sucesso que o jogo tem alcançado no mercado. Com...

Stellar Blade de Shift Up

Stellar Blade teria esgotado nas principais lojas do Japão, mostrando o grande sucesso que o jogo tem alcançado no mercado. Com uma demanda tão alta, os fãs estão ansiosos para colocar as mãos nesse título tão aguardado.

