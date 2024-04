Street Fighter 6: Revelado teaser oficial de Akuma

Alto contraste

Street Fighter 6 acaba de revelar o teaser oficial de Akuma, um dos personagens mais icônicos da franquia. Com um visual renovado e promessas de novos golpes, os fãs já estão ansiosos para colocar as mãos no novo jogo. A expectativa só aumenta com a qualidade gráfica apresentada no teaser, mostrando que a próxima geração de lutas promete ser ainda mais emocionante.

