Super Mario Bros. Wonder: O Melhor Jogo 2D da Franquia

Alto contraste

A+

A-

Super Mario Bros. Wonder Super Mario Bros. Wonder (O Vício - Games)

Super Mario Bros. Wonder é considerado por muitos o melhor jogo 2D da franquia, e essa afirmação ganha ainda mais peso quando vem do criador de Ori. Com uma jogabilidade envolvente e desafios cativantes, o game conquistou uma legião de fãs ao longo dos anos. Além disso, a riqueza de detalhes e a criatividade presentes em Super Mario Bros. Wonder o tornam uma verdadeira obra-prima dos jogos eletrônicos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Super Mario Bros. Wonder é o melhor jogo 2D da franquia, afirma criador de Ori

• Ubisoft anuncia transmissão comemorativa de Far Cry

• Palworld | Pocket Pair negocia para levar jogo a outras plataformas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.