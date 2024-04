 Switch receberá 3 jogos do Super Mario de Game Boy na próxima semana

Alto contraste

O Nintendo Switch está prestes a receber uma novidade incrível para os fãs de Super Mario. Na próxima semana, serão disponibilizados 3 jogos clássicos do Super Mario que fizeram sucesso no Game Boy. Essa é uma ótima oportunidade para reviver ou experimentar pela primeira vez esses títulos nostálgicos. Prepare-se para mergulhar em aventuras inesquecíveis com o encanador bigodudo mais famoso do mundo dos games!

