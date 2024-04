The Callisto Protocol: Novidades sobre o jogo derivado no estilo roguelike

Alto contraste

A+

A-

Derivado de The Callisto Protocol Derivado de The Callisto Protocol (O Vício - Games)

The Callisto Protocol está prestes a ganhar um jogo derivado no estilo roguelike, trazendo ainda mais emoção e desafios para os fãs da franquia. A novidade promete surpreender os jogadores com mecânicas inovadoras e uma experiência de jogo envolvente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• The Callisto Protocol ganhará jogo derivado no estilo roguelike

• Estúdio de Alan Wake e Control tem queda de 22% em receitas

• Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 receberá muitas melhorias, afirma Konami

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.