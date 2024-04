The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia - A nova DLC que promete surpreender os fãs

The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia

The Elder Scrolls Online acaba de lançar sua mais nova DLC, intitulada Scions of Ithelia, disponível para PC. Com novas aventuras, desafios e conteúdos, os fãs da franquia podem esperar por uma experiência épica e envolvente.

