The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia - Novidades para os fãs de consoles

Alto contraste

A+

A-

The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia (O Vício - Games)

The Elder Scrolls Online está trazendo novidades empolgantes para os fãs de consoles com o lançamento de Scions of Ithelia. Com uma nova expansão repleta de aventuras e desafios, os jogadores poderão mergulhar ainda mais fundo no universo épico deste aclamado MMORPG.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• The Elder Scrolls Online | Scions of Ithelia chega para consoles

• Paper Mario | Nintendo divulga a introdução do remake

• It Takes Two ultrapassa 16 milhões de unidades vendidas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.