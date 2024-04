Alto contraste

A+

A-

The Witcher The Witcher (O Vício - Games)

The Witcher 4 trará elementos inovadores, como afirmou a CD Projekt. A aguardada continuação da aclamada franquia promete surpreender os fãs com novidades e inovações no universo do bruxo Geralt de Rivia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Koei Tecmo estabelece novo estúdio para jogos AAA

• Diretor de Helldivers 2 espera que a franquia se torne uma das maiores do PlayStation

• The Witcher 4 trará elementos inovadores, afirma CD Projekt

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.