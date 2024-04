Todd Howard revela novidades sobre o futuro de Fallout

Alto contraste

A+

A-

Fallout-new-vegas-novo-jogo

Todd Howard, renomado produtor da série Fallout, compartilhou recentemente detalhes empolgantes sobre como a franquia irá lidar com o cânone de New Vegas na próxima temporada. Em uma entrevista exclusiva, Howard mencionou que a equipe de desenvolvimento está trabalhando arduamente para integrar elementos icônicos do jogo anterior, mantendo a essência única que os fãs tanto amam.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Todd Howard fala como a série Fallout lidará com o cânone de New Vegas na segunda temporada

• Stellar Blade ganhará um modo Boss Rush

• Fallout 76 | Todd Howard comenta possibilidade da chegada de cross-play



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.