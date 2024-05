V Rising: A nova sensação dos games! V Rising é o mais novo lançamento do mundo dos games, e sua nota no Metacritic acaba de ser revelada. Com uma proposta inovadora...

Alto contraste

A+

A-

V Rising

V Rising é o mais novo lançamento do mundo dos games, e sua nota no Metacritic acaba de ser revelada. Com uma proposta inovadora e gráficos impressionantes, o jogo promete conquistar os fãs de RPG e aventura. Com uma previsão de leitura de 2 minutos, saiba mais sobre essa emocionante jornada virtual.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• V Rising tem nota no Metacritic revelada

• Xbox vai lançar loja mobile nos próximos meses

• Assassin’s Creed Infinity pode exigir assinatura mensal



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.