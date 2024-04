World of Warcraft surpreende com novo modo Battle Royale: Plunderstorm

World of Warcraft World of Warcraft (O Vício - Games)

World of Warcraft anunciou recentemente um novo modo de jogo que promete agitar a comunidade: Plunderstorm. Com a proposta de trazer uma experiência de Battle Royale para o universo do jogo, os fãs já estão ansiosos para experimentar essa novidade.

