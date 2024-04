Xbox Game Pass anuncia novidades imperdíveis para maio! Com Brothers e Tomb Raider, o Xbox Game Pass está cheio de surpresas para o próximo mês. A plataforma anunciou as primeiras novidades...

Alto contraste

A+

A-

Com Brothers e Tomb Raider, o Xbox Game Pass está cheio de surpresas para o próximo mês. A plataforma anunciou as primeiras novidades de maio, prometendo manter os jogadores entretidos com grandes títulos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Palworld | Pocket Pair revela que planeja muitos novos Pals em atualizações futuras

• Com Brothers e Tomb Raider, Xbox Game Pass anuncia primeiras novidades de maio

• Square Enix terá prejuízo de US$ 141 milhões com cancelamento de jogos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.