Xbox Game Pass terá novos jogos da Activision disponíveis no lançamento O Xbox Game Pass está prestes a receber uma grande novidade para os fãs de jogos eletrônicos. A partir de agora, a plataforma contará...

Call of Duty: Modern Warfare III

O Xbox Game Pass está prestes a receber uma grande novidade para os fãs de jogos eletrônicos. A partir de agora, a plataforma contará com títulos da renomada desenvolvedora Activision disponíveis logo no lançamento. Essa novidade promete trazer ainda mais opções e diversão para os assinantes do serviço.

