Xbox não é o console preferido dos jogadores, revela CEO

Alto contraste

A+

A-

Xbox logo Xbox logo (O Vício - Games)

De acordo com o CEO da empresa, o Xbox não é o console com a maior concentração de jogadores. Em uma entrevista recente, o executivo revelou que, apesar da popularidade da marca, outros consoles estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. A declaração causou surpresa entre os fãs da marca, que sempre consideraram o Xbox como a principal escolha dos jogadores.

Leia a matérica completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Xbox não tem a maior concentração de jogadores nos consoles, diz CEO

• Três jogos de Fallout ficarão gratuitos na Epic Store

• Chefe da Xbox diz que jogos exclusivos devem acabar no futuro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.