2K Games irá anunciar novo jogo de “uma de suas maiores e mais queridas franquias” em junho

A editora 2K antecipou que irá anunciar o próximo jogo de uma de suas “maiores e mais queridas franquias” no evento Summer Game Fest em 7 de junho.

Apesar da 2K não ter dado mais pistas sobre qual será essa sequência, as apostas estão em Mafia ou BioShock. A própria produtora já confirmou que está trabalhando em novos jogos destas duas séries, sendo que o estúdio Hangar 13 será o responsável pelo novo Mafia.

No ano passado, o Handar 13 comentou que o novo Mafia ainda estava “alguns anos longe” do lançamento. Já o desenvolvimento do novo BioShock foi confirmado pela primeira vez em 2019 pela 2K e terá como diretor de design o veterano Jonathan Pelling, que foi designer do BioShock original e diretor de criação de BioShock Infinite. Ele será acompanhado pelo diretor de criação Hoagy de la Plante, que também trabalhou no BioShock original em várias funções, entre elas design de fases, arte ambiental e programação, e por Scott Sinclair, diretor de arte do BioShock original e do BioShock Infinite.

