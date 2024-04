Alan Wake 2 vende 1,3 milhões e se torna maior sucesso da Remedy Entertainment

Alto contraste

Alan Wake 2 se tornou o jogo de venda mais rápida na história da Remedy Entertainment ao alcançar 1,3 milhões de unidades vendidas no início de fevereiro.

O jogo de suspense foi lançado no final de outubro para PC, PS5 e Xbox Series X|S e havia vendido 1 milhão de unidades até o final de dezembro. Em comparação com Control, o título anterior do estúdio finlandês, Alan Wake 2 vendeu 50% a mais e mais de três vezes mais cópias digitais nos primeiros dois meses do que Control nos primeiros quatro meses. Desde o seu lançamento em 2019, Control vendeu mais de 4 milhões de unidades, gerando uma receita líquida (receita partilhável entre a Remedy e um parceiro editorial, excluindo impostos e taxas de plataforma) de aproximadamente 100 milhões de euros.

“Um ótimo jogo pode gerar excelentes vendas de cauda longa, e esperamos que esse seja o caso de Alan Wake 2 também”, comentou o estúdio.

Alan Wake 2 não é uma unanimidade, mas alcançou uma boa média (89%) nas avaliações reunidas pelo Metacritic. O jogo foi bem elogiado pelos seus gráficos e qualidade geral da produção, mas também criticado pelo combate e momentos tediosos.

Dois DLCs pagos que expandirão a história serão lançados este ano, enquanto atualizações menores e outras atividades buscarão manter o interesse dos jogadores.

O CEO da Remedy, Tero Virtala, comentou: “Estamos felizes com o início das vendas de Alan Wake 2. O preço também se manteve elevado e o jogo já recuperou uma parte significativa das despesas de desenvolvimento e marketing. Continuaremos a desenvolver o jogo para servir os fãs existentes e atrair novos jogadores e esperamos que o jogo continue vendendo bem”.

