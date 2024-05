Alien: Rogue Incursion, para headsets de VR, é anunciado em trailer

Alto contraste

O desenvolvedor Survios anunciou Alien: Rogue Incursion, um novo jogo de PSVR 2, Meta Quest 3 e outros aparelhos de VR baseado na franquia Alien.

O primeiro trailer mostrado na PlayStation State of Play de hoje é bem curto, mas dá uma ideia do que esperar, mostrando cenas de tensão dentro da nave, algo parecido com a experiência do primeiro filme ou de Alien Isolation.

O lançamento de Alien: Rogue Incursion está previsto para o final de 2024.

