Amazon assina com novo estúdio dos criadores de Forza Horizon

A Amazon Games segue espalhando seus tentáculos pela indústria de videogames. Desta vez não é com a criação de um estúdio ou lançamento de uma nova plataforma, mas com um contrato de publicação do primeiro projeto da Maverick Games, estúdio fundado por veteranos de Forza Horizon.

Poucas semanas após anunciar a abertura de um estúdio em Bucareste, na Romênia, a Amazon Games continua apostando na Europa, agora como parceira de publicação do primeiro jogo do estúdio inglês Maverick Games. Fundado em 2022 por ex-integrantes da Playground Games, estúdio por trás do Forza Horizon, a equipe pretende usar sua expertise para oferecer “um jogo de corrida narrativo em mundo aberto”, nas palavras do comunicado de imprensa.

O primeiro jogo do Maverick Games não será multiplataforma, planejado para PC, Playstation 5 e Xbox Series.

À frente deste projeto está Mike Brown, ex-diretor criativo do Forza Horizon, que pretende promover no Maverick “um ambiente de criatividade e assunção de riscos”. E como o jogo será de “corrida com história”, foi convidada para a equipe Jamie Brittain, co-criador da série de sucesso Skins, como roteirista principal.

