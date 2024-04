Antes do lançamento de Eiyuden Chronicle, produtores confirmam sequência Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ainda não foi lançado, mas o Rabbit & Bear Studios está tão confiante no sucesso do jogo que já planeja...

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ainda não foi lançado, mas o Rabbit & Bear Studios está tão confiante no sucesso do jogo que já planeja uma sequência para homenagear e cumprir os desejos de Yoshitaka Murayama, o fundador do estúdio falecido em fevereiro passado.

Murayama, que concebeu Eiyuden Chronicle como um sucessor espiritual para a série Suikoden, trabalhou em conjunto com Junko Kawano, Junichi Murakami e Osamu Komuta para perpetuar a ideia de um RPG oriental, ou melhor, do estilo japonês, com um elenco de cem personagens que se unem para derrotar o mal. Os herdeiros desse legado, Kawano e Komuta, agora pretendem realizar o sonho do colega falecido e transformar Eiyuden em uma série longeva.

“Vamos criar uma sequência. A ausência de Murayama é dolorosa, mas discutimos muitas ideias com ele. Esperamos que possamos continuar o legado de Murayama. Queremos guardar para sempre seu último trabalho”, escreveram os representantes do Rabbit & Bear Studios em uma sessão de perguntas e respostas no Reddit.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes será lançado em 23 de abril para PC e consoles.

