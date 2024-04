Anunciado há dez anos, Little Devil Inside reaparece em novo trailer O estúdio sul-coreano Neostream ressurgiu das cinzas nesta quarta-feira para mostrar um novo trailer de Little Devil Inside, um...

O estúdio sul-coreano Neostream ressurgiu das cinzas nesta quarta-feira para mostrar um novo trailer de Little Devil Inside, um projeto que se destacou pelo Kickstarter há quase uma década e fez parte das primeiras apresentações do PlayStation 5.

Little Devil Inside teve seu último trailer divulgado em uma State of Play do PlayStation em 2021, quando estimava-se que o lançamento aconteceria em 2022. Desde então, desapareceu completamente até ressurgir hoje com um trailer de seis minutos e um pedido de desculpas dos desenvolvedores.

O vídeo do jogo apropriadamente intitulado “Apesar de tudo” mostra que o visual de Little Devil Inside ainda tem muito charme e não envelheceu mal. A jogabilidade, por sua vez, parece misturar exploração, combate, missões e sobrevivência em paisagens idílicas e cenas urbanas.

“[Tudo] começou com o sonho de dois irmãos”, escreveu o estúdio em uma mensagem que acompanhou o novo trailer. “Você nos apoiou. Nós nos tornamos uma equipe, depois crescemos e nos tornamos uma empresa e tentamos muitas mãos para tornar o trabalho ágil. Ao longo do caminho, em todos os esforços para fazer um grande jogo, muitas pessoas excelentes vieram e se foram. Pessoas com propósitos respeitáveis, mas diferentes para todos”.

Segundo o estúdio, essas “diferenças” às vezes levaram a “conflitos” e a liderança do Neostream é “responsável por não ser capaz de aceitar as diferenças”. Ou seja, a equipe precisou aprender e amadurecer, mas manteve Little Devil Inside vivo e ainda pretende lançá-lo. Neste tempo, o desenvolvimento de Little Devil Inside migrou do Unity para o Unreal Engine 4, e agora para o Unreal Engine 5.

Quanto a uma nova data de lançamento, o Neostream prefere não se comprometer com uma por enquanto mas afirma ter “genuinamente iniciado discussões sobre publicação e, assim que isso for resolvido, esperamos poder responder o que todos querem saber”.

