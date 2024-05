Anúncio de God of War Ragnarök para PC estaria próximo God of War Ragnarök é o próximo lançamento da Sony no PC e o anúncio oficial está próximo, de acordo com o notório vazador Billbil-...

God of War Ragnarök é o próximo lançamento da Sony no PC e o anúncio oficial está próximo, de acordo com o notório vazador Billbil-kun, que tem índice de aproveitamento de 100% na hora de antecipar anúncios.

A confirmação de God of War Ragnarök no PC pode ser uma das novidades que a Sony guarda para a próxima apresentação State of Play, que segundo o jornalista Jeff Grubb, do canal Giant Bomb, acontecerá ainda em maio.

God of War Ragnarök foi lançado para PS4 e PS5 em novembro de 2022 e foi um enorme sucesso, tendo vendido 5,1 milhões de cópias na semana de estreia outras 10 milhões até o final do ano passado.

