Atualização de Dragon’s Dogma 2 adiciona limite na taxa de quadros, melhoras no DLSS e mais Atualização de Dragon’s Dogma 2 adiciona limite na taxa de quadros, melhoras no DLSS e mais (Outerspace)

Exatamente uma semana após o lançamento de Dragon’s Dogma 2, a Capcom disponibilizou uma atualização no PS5 e PC que adiciona uma opção de limite de taxa de quadros no console e melhora a qualidade do DLSS no PC, entre outras coisas.

Como prometido pela produtora no começo da semana, a versão para PS5 do jogo agora tem a opção de ativar ou desativar o desfoque de movimento e o ray tracing, bem como a opção de fixar a taxa de quadros do jogo em 30 quadros por segundo, ao invés de usar a taxa variável, que é a opção padrão.

A Capcom explicou que essas mudanças não afetarão significativamente a taxa de quadros, portanto servem mais como resposta para quem reclamou das escolhas feitas pela produtora. Mas melhorias na taxa de quadros estão planejadas para atualizações futuras.

Outra queixa do público solucionada por esta atualização é a opção de iniciar um novo jogo quando já existirem dados salvos.

A atualização deve ser lançada para a versão do Xbox Series X|S nos próximos dias, segundo a Capcom. As notas completas do patch podem ser vistas abaixo.

ATUALIZAÇÃO DE DRAGON’S DOGMA 29.3.2024

[PlayStation 5/Steam]

Adiciona a opção de iniciar um novo jogo quando já existirem dados salvos.

Altera o número de itens “Art of Metamorphosis” disponíveis nas Pawn Guilds no jogo para 99.

Disponibiliza a missão que permite aos jogadores adquirir a sua própria habitação (onde podem poupar e descansar) no início do jogo.

Diversos problemas de exibição de texto.

Diversas correções de bugs.

[PlayStation 5]

Adiciona a opção para ativar/desativar o Motion Blur em Opções.

Adiciona a opção para ativar/desativar o Ray Tracing em Opções.

Adiciona a opção de definir a taxa de quadros no máximo de 30fps em Opções.

[Steam]

Melhora a qualidade quando o DLSS SUPER RESOLUTION está ativado.

Correção de problema relacionado à exibição de modelos em algumas configurações específicas.

