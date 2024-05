Batman: Arkham volta com Arkham Shadow para o Meta Quest 3 Depois do fiasco de Esquadrão Suicida, a Warner Bros. está recuperando a franquia Batman Arkham para servir a uma nova experiência...

Alto contraste

A+

A-

Depois do fiasco de Esquadrão Suicida, a Warner Bros. está recuperando a franquia Batman Arkham para servir a uma nova experiência do headset Meta Quest 3.

Batizado Batman: Arkham Shadow, o novo jogo do homem morcego é co-desenvolvido pela Oculus Studios e Camouflaj, um estúdio que já trabalha em algo parecido, com Iron Man VR. A equipe pretende usar essa experiência com super-heróis e VR para ressuscitar o espírito da subfranquia Arkham.

“Pretendemos construir sobre a famosa base lançada pela lendária equipe da Rocksteady e somos apaixonados por fazer justiça a eles. Batman: Arkham Shadow foi projetado desde o primeiro dia para ser o melhor jogo de VR e aproveitar ao máximo o Meta Quest 3″, escreveu o estúdio.

Batman: Arkham Shadow será lançado exclusivamente no Meta Quest 3 no final do ano. A jogabilidade será apresentada durante o Summer Game Fest, que está marcado para 7 de junho.

Publicidade

O post Batman: Arkham volta com Arkham Shadow para o Meta Quest 3 apareceu primeiro em Outer Space.