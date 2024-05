Call of Duty Black Ops 6 é confirmado como o CoD deste ano A Activision confirmou que o Call of Duty deste ano é mesmo Black Ops 6, como foi antecipado por rumores. A campanha de marketing do...

A Activision confirmou que o Call of Duty deste ano é mesmo Black Ops 6, como foi antecipado por rumores.

A campanha de marketing do jogo começou esta semana com teasers, e nesta quinta-feira o título Call of Duty: Black Ops 6 acabou sendo confirmado em um anúncio no jornal americano USA Today, que trouxe uma capa fictícia baseada no enredo do jogo.

Além de exibir o logo do jogo e seu título oficial, Call of Duty Black Ops 6, a publicidade inclui o link para o site teaser TheTruthLies.com. O site, por sua vez, inclui um vídeo que faz referência ao último Black Ops: Cold War, de 2020, que incluía vários finais em que o jogador poderia escolher dizer a verdade ou mentir sobre a localização do antagonista Perseus.

Call of Duty Black Ops 6 deve ser devidamente revelado com trailers e detalhes durante o Xbox Games Showcase no dia 9 de junho. Uma apresentação dedicada ao jogo também acontecerá na sequência do evento. Tradicionalmente, a Activision também faz eventos de revelação dos novos Call of Duty em Call of Duty Warzone.

Segundo rumores, a Microsoft teria decidido incluir Call of Duty Black Ops 6 na assinatura do Xbox Game Pass este ano.

