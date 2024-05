Capcom anuncia crescimento recorde pelo 11º ano consecutivo

Alto contraste

Como esperado, a Capcom anunciou um balanço muito positivo para o ano fiscal encerrado em 31 de março. Impulsionada por Resident Evil 4, Street Fighter 6, Dragon’s Dogma 2 e o catálogo de jogos antigos que continuam vendendo bem, graças à distribuição digital, a editora de Osaka validou seu 11º ano consecutivo de crescimento operacional e agora almeja um novo incremento para o atual exercício financeiro.

Contrariando tendências e apostando mais em grandes jogos AAA e experiências single-player, enquanto suas rivais japoneses como Konami, Square Enix e Koei Tecmo investem mais no mercado móvel, a Capcom se beneficia do sucesso de franquias fortes e a digitalização de seu catálogo.

As vendas líquidas no ano 2023-2024 aumentaram 21% em relação ao exercício anterior, chegando a 152.410 milhões de ienes (US$ 977 milhões), enquanto o lucro operacional foi de 57.081 milhões de ienes (US$ 366 milhões), um aumento de 12,3% ano a ano. O lucro ordinário foi de 59.422 milhões de ienes (US$ 381 milhões), aumento de 15,7% ano a ano, e o lucro líquido atribuível aos proprietários do grupo foi de 43.374 milhões de ienes (US$ 278 milhões), aumento de 18,1% ano a ano.

A principal contribuição ao resultado recorde veio de Resident Evil 4. O remake do clássico terror de sobrevivência já vendeu 7 milhões de unidades entre versões de PC, consoles, Mac e iOS.

Outro sucesso esperado, Street Fighter 6 vendeu 3,3 milhões de unidades, mas a expectativa da Capcom é de vendas altas mais persistentes para este, ajudadas pelos DLCs e atualizações de temporada. A estimativa mais otimista da Capcom era de vender 10 milhões de cópias do jogo, o que quebraria o recorde da série de 7,4 milhões alcançado por Street Fighter 5.

Ótimas notícias vieram também de Dragon’s Dogma 2, uma franquia que ganhou uma nova chance de brilhar e correspondeu com 2,6 milhões de unidades vendidas desde o lançamento no final de março. As vendas totais da franquia Dragon’s Dogma agora estão em 11 milhões de unidades.

Curiosamente, Dragon’s Dogma: Dark Arisen teve um grande aumento nas vendas durante o último ano, provavelmente em consequência da curiosidade em torno da sequência.

Vendas acima de 1 milhão de unidades foram contabilizadas para 15 outros jogos da Capcom no último ano fiscal. Entre estes estão Monster Hunter World, que aproveitou para ultrapassar os 25 milhões de cópias e consolidar o seu estatuto de jogo mais popular na história da Capcom, enquanto a franquia ultrapassa os 100 milhões. Resident Evil 7 também ultrapassou um milhão de vendas por ano, como tem feito desde o seu lançamento em 2017, e agora acumula mais de 13 milhões de cópias vendidas.

Notícias menos positivas vieram de Exoprimal, que não engrenou e não aparece na lista dos jogos com mais de 1 milhão de unidades vendidas.

