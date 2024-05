Capcom estaria produzindo remakes de Resident Evil Zero e Code Veronica Novos rumores sobre os próximos Resident Evil, incluindo Resident Evil 9 e dois remakes, surgiram hoje através do notório vazador Dusk...

Novos rumores sobre os próximos Resident Evil, incluindo Resident Evil 9 e dois remakes, surgiram hoje através do notório vazador Dusk Golem, que tem um histórico de erros e acertos ao antecipar anúncios da Capcom.

Segundo ele, os próximos remakes da série não são de Resident Evil 5 ou Resident Evil 1 como foi especulado recentemente, e a Capcom teria escolhido refazer Resident Evil Zero e Resident Evil: Code Veronica. Os dois remakes estariam em produção simultaneamente no momento e a fonte do rumor diz ter ouvido a confirmação sobre estes há mais de um ano.

“Remakes de Resident Evil Zero e Code Veronica em desenvolvimento no momento”, escreveu Dusk Golem no X. “Eu conversei com muitas outras pessoas nos bastidores sobre isso neste momento, é algo que ouvi há mais de um ano, e acho que isso vazaria fosse por mim ou não”.

Sobre Resident Evil 9, o próprio Dusk Golem corrigiu uma informação trazida por ele no início do mês, quando foi dito que o anúncio do jogo estaria próximo e o lançamento aconteceria no começo de 2025. Agora ele diz que Resident Evil 9 não será anunciado em meados do atual ano, e o lançamento do jogo seria no final de 2025 ou em 2026.

“Primeiro, eu eliminaria as expectativas de que RE9 fosse anunciado neste verão. Os murmúrios iniciais que ouvi agora acredito que estão certos, e o anúncio de RE9 está mais distante do que no próximo verão. Desculpe pelas idas e vindas sobre isso, a culpa é minha”, escreveu ele.

A Capcom já afirmou publicamente que pretende continuar produzindo remakes de Resident Evil, mas até o momento não confirmou qual será o próximo lançamento.

(1/4) Fuck it, I'm choosing to be the one to burst the bubble in a bigger way of what's going on with Resident Evil stuff.



First, I would wipe the expectations of RE9 being announced this summer period. The initial murmers I heard I now do believe are right, & RE9's announcement — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 27, 2024