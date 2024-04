Capcom mostra trailer de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e confirma lançamento no Game Pass A Capcom divulgou um novo trailer de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess durante a apresentação Xbox Partner Preview desta quarta-...

A Capcom divulgou um novo trailer de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess durante a apresentação Xbox Partner Preview desta quarta-feira e anunciou que o jogo será lançado em 2024, incluído desde o primeiro dia no Xbox Game Pass.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess é um jogo single-player de estratégia em tempo real com tema do folclore japonês. A história começa quando o lendário Monte Kafuku é coberto por uma profanação maligna e as 12 máscaras, incluindo seus poderes especiais, são roubadas. Nosso protagonista, Soh, deve trabalhar em conjunto com Yoshiro, a Donzela com poderes divinos, para purificar e limpar as aldeias da profanação.

Cada máscara usada por Soh e os habitantes do vilarejo possuem um poder divino diferente, e que são a chave para proteger Yoshiro. À medida que você purifica mais aldeias de sua profanação maligna, você recuperará mais máscaras e trabalhará em conjunto com os vários aldeões que cada máscara desbloqueia para trazer o Monte Kafuku de volta à sua beleza original.

O jogo combina a ação de “espadas dançantes” com o elemento estratégico de decidir quais aldeões se juntarão a você em sua jornada para purificar cada aldeia. O ciclo de preparação para a batalha durante o dia e proteção da Donzela e da aldeia contra os espíritos malignos das montanhas (“The Seethe”) à noite é fundamental para o sucesso de Soh.

“Esse jogo apresenta uma mistura bem única dos gêneros de ação e estratégia e pega fortes inspirações de vários elementos da cultura japonesa. Com tudo isso, estamos felizes (e talvez um pouco nervosos… mas de uma forma boa!) de ter todos jogando esse game”, comentou o diretor Shuishi Kawata.

“Atualmente estamos na reta final de desenvolvimento, e o time está trabalhando duro para entregar a melhor experiência que esse jogo tem a oferecer, então esperamos que vocês estejam animados”.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess será lançado em 2024 no PC, PS5 e Xbox Series X|S.

